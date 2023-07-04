ФСБ сообщила о задержании пособника украинских спецслужб в Тюмени

ФСБ в Тюмени задержала россиянина, который склонял военнослужащих к переходу на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) после прибытия в зону СВО. Об этом рассказали «Известиям» во вторник, 4 июля, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», — сообщило ведомство.

Задержанный обещал организовать связь с украинскими спецслужбами. Для убеждения он использовал ложные сведения, дискредитирующие российские войска.

Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).

Накануне был задержан завербованный сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) человек, который попытался совершить покушение на главу Республики Крым Сергея Аксенова.

Как сообщали в ФСБ, планировался подрыв автомобиля. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела о покушении на совершение террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).