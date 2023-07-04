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Победители и призеры премии Росприроднадзора получат допбаллы при поступлении в вузы

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сообщила о начислении дополнительных баллов абитуриентам российских вузов за успехи в Премии «Экология – дело каждого». В разгар нынешней приемной кампании победители, призеры и участники Премии могут воспользоваться своими достижениями в области охраны окружающей среды и получить дополнительные баллы или бюджетные места при поступлении в пять высших учебных заведений страны. Идут переговоры о подобном соглашении и с другими российскими вузами.

Инициатива поощрить дополнительными баллами авторов лучших работ Премии «Экология — дело каждого» прозвучала на Общественном совете при Росприроднадзоре в марте этого года. Члены совета высказали мнение, что это поможет формированию общественного экологического сознания. Идею поддержала глава Службы Светлана Радионова. По итогам договоренностей с ректорами уже сегодня обладатели дипломов призера или победителя Премии в номинациях «Экомир», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», «ESG-поколение», «Экотуризм», «Экопросвещение», «Экорисунок» и «Экофокус» получают два балла при поступлении в топовый российский вуз — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Учитываются результаты Премии за 2021 и 2022 годы. Заветные баллы начислят и поступающим в Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, причем победителям Премии — 7 баллов, призерам — 5 баллов, участникам — 1 балл. Национальный исследовательский Томский государственный университет тоже поощрит абитуриентов за высокие результаты на конкурсе Росприроднадзора и начислит на любое направление или специальность победителям – 6 баллов, призерам — 5 баллов. В этом году один из конкурсантов прошлых сезонов получит возможность бесплатного обучения в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, а Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» за достижения в Премии «Экология — дело каждого» подготовил прием на целевое обучение.

«Я очень рада, что нам удалось договориться о таком серьезном вознаграждении для участников Премии «Экология – дело каждого». Дополнительные баллы при поступлении дают им не только возможность учиться в лучших высших заведениях страны, но и вдохновляют на новые интересные проекты в области охраны окружающей среды и не только. Будущие инженеры, биологи, дизайнеры, архитекторы — эти ребята, уже сегодня получив высокую оценку своим трудам, обретут еще больше мотивации и веры в себя, а участие в Премии станет привлекательным для новых конкурсантов и вовлечет молодежь в экологическое движение, которое уже сейчас набирает силу и мощь», — сказала Светлана Радионова.

Руководитель природоохранной службы сообщила, что список вузов, предоставляющих бонусы конкурсантам, обязательно будет расширен, сейчас идут переговоры. Воспользоваться личными заслугами в Премии «Экология – дело каждого» выпускники-2023 могут уже сегодня при подаче документов. Статус победителя или призера нужно подтвердить соответствующими дипломами.

Напомним, «Экология — дело каждого» — это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За два года на конкурс поступили заявки из всех 89 регионов России и еще 38 стран мира, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Заявки на третий сезон Премии принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте www.экологияделокаждого.рф.

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