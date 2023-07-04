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Общество
В Москве у посольства США появились баннеры с надписью «Welcome to our peaceful country!»

В Москве у посольства США появились баннеры с надписью «Welcome to our peaceful country!»

В Москве появились баннеры «Welcome to our peaceful country!» в День независимости США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве появились баннеры 4 июля в День независимости США. Кадры с места есть в распоряжении «Известий».

На билбордах у Новинского бульвара и Нового Арбата около американского посольства появилась реклама с надписью «Welcome to our peaceful country!» («Добро пожаловать в нашу мирную страну!»). На плакатах — вид на Храм Василия Блаженного и московский Кремль. Подпись в нижней части баннера гласит — Federal Security Service of Russia (Федеральная служба безопасности России).

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Ранее в этот день посольство России в Вашингтоне сообщило, что ограничения, которые вводились по отношению к сотрудникам дипмиссии Соединенных Штатов в Москве, всё время являлись лишь ответной реакцией на рестрикции властей США. В представительстве РФ обратили внимание на то, что иностранные СМИ, в частности The New York Times, пишут о том, что условия американских дипломатов в России хуже, чем положение российских в Вашингтоне.

Кроме того, в посольстве России заявили, что власти США поощряют украинскую диаспору мешать работе представителей Москвы и спецслужбы стараются завербовать сотрудников заграничных учреждений.

Ранее, 28 июня, глава российского МИДа Сергей Лавров назвал лукавством слова Вашингтона о невмешательстве во внутренние дела РФ. Таким образом министр прокомментировал высказывание координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

В тот день в посольстве РФ в США заявили, что новый пакет американской военной помощи киевскому режиму подтверждает одержимость идеей нанести России стратегическое поражение. В сообщении дипмиссии указано, что Соединенные Штаты предпринимают тщетные попытки победить Россию «на поле боя» руками киевских марионеток.

Кроме того, 27 июня стало известно, что спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН. Уточняется, что для достижения подобных целей используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах. К примеру, на YouTube крутятся видеоролики с призывами к сотрудничеству с ФБР.

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