Пенсионер погиб при наезде поезда в Красноярском крае

Мужчина погиб в результате наезда поезда в Красноярском крае. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

Инцидент зарегистрирован между станциями Чайда и Большая Кеть. 59-летний мужчина шел в непосредственной близости от железнодорожных путей. Машинист грузового поезда, следовавшего из Ачинска в Лесосибирск, заметил пешехода, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако избежать наезда не удалось.

От полученных травм пенсионер скончался на месте, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

В Амурской области мужчина лишился пальцев ног при наезде поезда. Потерпевший пытался пролезть под грузовым составом, когда тот начал движение.