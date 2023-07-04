Женщина погибла в ДТП с заснувшим водителем в Краснодарском крае

Легковой автомобиль опрокинулся на трассе в Краснодарском крае. Женщина-пассажир погибла.

Авария произошла на дороге Кореновск — Тимашевск. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai уснул за рулем и допустил выезд за пределы проезжей части. В результате иномарка опрокинулась, пишет ИА KrasnodarMedia.

Спасатели деблокировали из автомобиля пассажирку 1980 года рождения. Женщину передали медикам скорой помощи, потерпевшая скончалась по пути в медицинское учреждение. Водителю помогли выбраться очевидцы, мужчина доставлен в больницу.

В Тюменской области легковой автомобиль Toyota столкнулся с «Ладой Грантой» при выезде на встречную полосу. Водитель отечественной легковушки погиб, его пассажирка госпитализирована. Также пострадали два пассажира иномарки.