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Повышение уровня воды спрогнозировали в трех реках Приангарья

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Повышение уровня воды прогнозируют в ближайшие двое суток в трех реках Иркутской области. На отдельных территориях вероятно подтопление низинных участков.

По данным МЧС, 5 июля подъем ожидается в реке Солзан в районе Байкальска. Уровень воды достигнет 320–370 см, критической считается отметка 400 см. На реке Снежной в районе села Выдрино уровень воды повысится до 260–310 см при критической отметке 390 см. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. На реке Слюдянке уровень воды может достичь критической отметки 290 см.

6 июля подъем воды продолжится и может достигнуть 430 см на реке Солзан, 370 см на реке Снежной и 330 см на реке Слюдянке.

Спасатели рекомендуют туристам отложить походы в горы в Слюдянском районе.

В Приморском крае в ближайшие сутки прогнозируют сильные дожди. На реках вероятно формирование локальных паводков с подъемом воды до 1,2 м.

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