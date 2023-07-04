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Exeed привезет в Россию два электромобиля новой серии Exlantix

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Фото: autohome.com.cn
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Китайский производитель Exeed планирует вывести на российский рынок два новых электромобиля под суббрендом Exlantix, сообщает 4 июля пресс-служба компании.

По словам представителей Exeed, до конца текущего года в России появится электроседан, который известен на домашнем рынке под названием Sterra ES. Exeed не раскрывает мощность электромотора новинки, однако известно время разгона седана до 100 км/ч ― 3 с. Запас хода ― до 700 км на одной зарядке. Sterra ES обладает функцией быстрой зарядки, которая может пополнить запас хода на 150 км за пять минут подключения к питанию.

Также в Россию планируют в начале следующего года привезти электрокроссовер, который в Китае получил название Sterra ET. Электрокар построен на той же платформе, что Sterra ES. Новинка получила недавно представленные батареи Chery NP2.0, которые будут продаваться в трех вариантах емкости ― 60, 82 и 100 кВт·ч. Запас хода кроссовера ― от 500 до 700 км на одной зарядке.

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4 июля на российском рынке появились электрические седаны GAC Aion S, ввезенные в страну по параллельному импорту. Цена на модель начинается от 3,1 млн рублей. GAC Aion S оснащен 136-сильным электродвигателем с приводом на передние колеса, а максимальная скорость новинки составляет 156 км/ч. Запас хода на одной зарядке ― 500 км.

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