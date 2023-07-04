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Воронежская область взяла шефство над новым районом ЛНР

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Воронежская область взяла шефство над Белокуракинским районом Луганской Народной Республики (ЛНР). Этот район стал четвертым, который регион взял под свою опеку, сообщает ИА «Абирег» во вторник, 4 июля.

Так, в Белокуракинском районе собираются оценить ущерб и составить план будущих работ по восстановлению. Упор сделают на объекты, обеспечивающие качество жизни.

Как отмечает издание, Воронежской области также подшефны Меловский, Марковский и Новопсковский районы ЛНР. С Минстроем уже согласован ремонт более 33 объектов, которые необходимо восстановить в первую очередь.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о создании свободной экономической зоны на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. СЭЗ предполагает ряд налоговых льгот для предпринимателей. Среди них — освобождение от налога на имущество на 10 лет, упрощенный порядок строительства и землепользования и другое.

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