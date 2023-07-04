Воронежская область взяла шефство над новым районом ЛНР
Воронежская область взяла шефство над Белокуракинским районом Луганской Народной Республики (ЛНР). Этот район стал четвертым, который регион взял под свою опеку, сообщает ИА «Абирег» во вторник, 4 июля.
Так, в Белокуракинском районе собираются оценить ущерб и составить план будущих работ по восстановлению. Упор сделают на объекты, обеспечивающие качество жизни.
Как отмечает издание, Воронежской области также подшефны Меловский, Марковский и Новопсковский районы ЛНР. С Минстроем уже согласован ремонт более 33 объектов, которые необходимо восстановить в первую очередь.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о создании свободной экономической зоны на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. СЭЗ предполагает ряд налоговых льгот для предпринимателей. Среди них — освобождение от налога на имущество на 10 лет, упрощенный порядок строительства и землепользования и другое.