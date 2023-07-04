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Президент Путин заявил на саммите ШОС, что против России ведется гибридная война

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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что против России ведется гибридная война.

По словам президента, сегодня российский народ как никогда сплочен и консолидирован.

«Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям, и в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться», — подчеркнул президент, выступая на заседании в формате видеосвязи 4 июля.

Наряду с этим Путин указал, что геополитические противоречия в мире становятся всё острее, происходит деградация безопасности.

В то же время, по словам российского лидера, ШОС привержена созданию справедливого и многополярного миропорядка при координирующей роли ООН. Как уточнил глава государства, именно на такой конструктивной основе строится практическая работа организации.

Саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества открылся в Нью-Дели 4 июля. Он проходит в режиме онлайн.

Шире друг: к ШОС хотят присоединиться еще десять стран
Среди желающих — Катар, Сирия, ОАЭ, а также Непал, Камбоджа и другие государства

В мае Владимир Путин заявил, что международная обстановка на сегодняшний день характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов.

По его словам, альтернатива состоит в укреплении стабильности в мире, последовательном выстраивании системы единой неделимой безопасности, а также в решении масштабных задач по обеспечению экономического, технологического и социального развития.

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