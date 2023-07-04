Режим повышенной готовности отменили на улице Одесской в Оренбурге

В Оренбурге отменили режим повышенной готовности на улице Одесской, который был введен в 2020 году из-за угрозы обрушения пятиэтажки. Соответствующее постановление подписал во вторник, 4 июля, первый замглавы города Алексей Кудинов, сообщает пресс-служба администрации.

Речь идет о многоквартирном доме № 129, который сейчас демонтируют, пишет РИА «Оренбуржье». Этот дом признали аварийным еще в 2019 году, а угроза обрушения возникла в декабре 2020 года.

Как отмечает «Урал56.Ру», жильцов дома постепенно расселяли, а помещения передали в муниципальную собственность. Тогда же прекратилась подача коммунальных ресурсов.

Ранее в июне сообщалось, что в Оренбурге определили подрядчика, который займется установкой шести новых остановочных павильонов. Контракт будет заключен с местной фирмой ООО «Алтиор».