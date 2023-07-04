Лукашенко заявил, что Белоруссия выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕФЭС и БРИКС

Лукашенко заявил, что Белоруссия выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕФЭС и БРИКС

2023-07-04 12:38:07

2023-07-04 12:38:07

2023-07-04 12:38:07

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