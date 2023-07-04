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С начала сезона 18 судов подняли со дна Авачинской бухты на Камчатке

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Фото: правительство Камчатского края
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Авачинскую бухту в Камчатском крае с начала сезона очистили от 18 затонувших судов. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

Всего в 2023 году планируется ликвидация 30 объектов. На 12 затонувших судах проводится работа по водолазным обследованиям и актированию. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Сергея Миронова.

Подъем судна занимает от трех до пяти месяцев. Если судно затонуло давно, то процесс может затянуться на годы. Поднятый со дна объект отправляют на утилизацию. Ликвидация затонувших судов выполняется до установления ледового покрова на поверхности бухты.

На момент начала действия федерального проекта в Авачинской бухте находилось 86 затонувших объектов. С 2019 года поднято 35 затонувших судов, 25 из них — в 2022 году.

Работы по утилизации затонувших судов также проводятся в Сахалинской области. В конце июня специалисты вытащили на берег рыболовецкий траулер весом порядка 300 т.

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