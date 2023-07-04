Реклама
Прямой эфир
Мир
Си Цзиньпин на саммите ШОС призвал противостоять гегемонизму и силовой политике
Общество
Адвоката Немова и журналистку Милашину привезли в Северо-Кавказский медцентр
Мир
В США указали на потери ВСУ из-за некачественного западного оружия
Армия
Шойгу и Мантуров рассмотрели вопросы выполнения гособоронзаказа
Авто
В России в первом полугодии 2023 года доля электронных полисов ОСАГО составила 61%
Общество
Карчаа заявил об отключении Украиной снабжающей ЗАЭС Днепровской ЛЭП
Спорт
Американская теннисистка Винус Уильямс не пожала руку судье после проигрыша украинке
Общество
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Авто
В России поступил в продажу электромобиль GAC Aion S
Мир
Комиссия минкультуры прибыла в Киево-Печерскую лавру для опечатывания корпусов
Политика
Путин заявил об уверенном противостоянии России внешнему давлению и санкциям
Общество
Суд отказал в снятии ареста со счетов Чекалиных
Мир
Гросси посетит Южную Корею с 7 по 9 июля

Ново-Еврейское кладбище в Омске получит статус «вероисповедального»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ново-Еврейскому кладбищу в Омске хотят придать статус «вероисповедального», что означает разрешение на захоронение там представителей лишь одной конфессии. Соответствующий проект постановления разместила городская администрация, его уже подписал мэр Сергей Шелест.

Из документа следует, что на кладбище разрешено хоронить исповедующих иудаизм. Он является традиционной религией для евреев.

Ново-Еврейское кладбище находится в Центральном округе на пересечении улицы 10 лет Октября и Окружной дороги. Как отмечает ИА «Омскрегион», в Омске есть и Старо-Еврейское кладбище, которое расположено на улице Береговой, недалеко от бывшего кинотеатра «Экран».

В конце июня сообщалось, что в Омске проведут реорганизацию детской и взрослой туберкулезных больниц. Учреждения объединят до конца 2023 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023