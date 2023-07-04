Ново-Еврейское кладбище в Омске получит статус «вероисповедального»

Ново-Еврейскому кладбищу в Омске хотят придать статус «вероисповедального», что означает разрешение на захоронение там представителей лишь одной конфессии. Соответствующий проект постановления разместила городская администрация, его уже подписал мэр Сергей Шелест.

Из документа следует, что на кладбище разрешено хоронить исповедующих иудаизм. Он является традиционной религией для евреев.

Ново-Еврейское кладбище находится в Центральном округе на пересечении улицы 10 лет Октября и Окружной дороги. Как отмечает ИА «Омскрегион», в Омске есть и Старо-Еврейское кладбище, которое расположено на улице Береговой, недалеко от бывшего кинотеатра «Экран».

В конце июня сообщалось, что в Омске проведут реорганизацию детской и взрослой туберкулезных больниц. Учреждения объединят до конца 2023 года.