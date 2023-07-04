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Дефицит медицинских кадров зафиксировали в Мурманской области

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В Мурманской области наблюдается дефицит медицинских кадров. К такому выводу пришли аналитики hh.ru, изучавшие рынок труда в Заполярье. По этой причине за год местные работодатели повысили предполагаемую зарплату для медиков до 81,2 тыс. рублей с 50 тыс. Треть работодателей заявила о планах повышения зарплаты в этом году своим медицинским работникам на 75% от нынешней ставки.

За последнее время в регионе были размещены порядка 300 вакансий в сфере медицины и фармацевтики. На одну вакансию приходится менее одного резюме, что означает острую нехватку кадров. В топ самых востребованных работников Мурманской области входят медики и младший медперсонал.

При этом около трети работодателей в медицинской и фармацевтической сферах готовы рассматривать соискателей без опыта работы, половина — с опытом работы до трех лет, а каждый пятый работодатель — от трех до шести лет. И лишь 1% вакансий предполагает опыт работы от шести лет.

А вот переизбыток специалистов, имеющих отношение к медицине, наблюдается среди психологов. Так, в Мурманской области за одно рабочее место могут бороться более шести специалистов в области психологии, пишет ИА «Би-порт».

Ранее, 3 июля, сообщалось, что продолжительность трудовой недели россиян выросла до рекордного уровня — 38,5 часа. Это вытекает из исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата за первый квартал 2023 года. По данным исследования, за год показатель времени рабочей недели увеличился на четверть часа.

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