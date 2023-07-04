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Девять лесных пожаров за сутки ликвидировали в Хабаровском крае

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За минувшие сутки в Хабаровском крае ликвидировали девять лесных пожаров общей площадью свыше 3 тыс. га. В тушении участвовали 226 человек.

На утро 4 июля в регионе действует 22 возгорания. Очаги расположены в труднодоступных местах Охотского, Аяно-Майского и Николаевского районов. Основной причиной возгораний стали летние грозы, сообщает ИА AmurMedia.

В Хабаровском крае действует режим ЧС, установился высокий класс пожарной опасности.

«В северные районы, где бушуют пожары, направлено 50 человек омского отделения ФБУ «Авиалесоохраны». Ожидаем прибытия еще 50 специалистов из Приморья. Лесопожарная служба края принимает все возможные меры для ликвидации возгораний», — сказал начальник управления сохранения лесов министерства лесного хозяйства и лесопереработки Константин Кузнецов.

В ликвидации пожаров задействовали 10 воздушных судов и 13 единиц техники. Возгорания не угрожают населенным пунктам и объектам экономики. До 19 июля в регионе продлится ограничение посещения лесов.

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