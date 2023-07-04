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Мужчина лишился пальцев ног при наезде поезда в Приамурье

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Житель Амурской области получил травму ног при наезде поезда. Мужчина пытался пролезть под составом.

Инцидент произошел на станции Сиваки. По данным Забайкальского линейного управления МВД на транспорте, 47-летний мужчина находился под поездом, когда состав начал движение. В результате потерпевшему ампутировало пальцы на обеих ногах. Об этом сообщает ИА PriamurMedia.

Мужчину доставили в центральную районную больницу Зеи. Сотрудники Сковородинского линейного отдела проводят проверку по факту случившегося.

В Ставропольском крае электропоезд насмерть сбил пятилетнего ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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