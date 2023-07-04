Отказавшийся оплатить проезд в метро Москвы мужчина сломал турникет на «Курской»

Отказавшийся оплатить проезд в метро 28-летний мужчина сломал турникет на станции метро «Курская» Кольцевой линии в Москве. Об этом сообщили 4 июля в прокуратуре Московского метрополитена.

Отмечается, что злоумышленник сначала просто раздвинул руками работавшие на вход створки турникета и прошел в сторону платформы. Однако этого ему оказалось недостаточно.



«После этого мужчина решил вернуться к турникету и раздвинуть створки для входивших в метро девушек. Взявшись за обе створки руками, приложив физическое усилие, он стал разжимать их, в результате одна из створок разбилась», — отмечено в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Злоумышленник уже признал свою вину. Ему предстоит ответить за свои действия по ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

Ранее, 2 июня, стало известно, что в Москве пассажир метро разбил ногой створку турникета, не дождавшись срабатывания механизма. Инцидент произошел на станции «Южная», сообщили в столичной прокуратуре. Мужчине грозят уголовная ответственность за порчу имущества и штраф, покрывающий расходы на ремонт.