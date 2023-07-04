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Тамбовское предприятие задолжало сотрудникам более 1 млн рублей

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В Тамбовской области АО «Пигмент» не выплатило своим сотрудникам более 1 млн рублей. Таковы результаты проверки соблюдения требований трудового законодательства, которую провела региональная Госинспекция труда.

Так, установлено, что зарплату сотрудникам в 2022 году выплачивали с нарушением сроков. Период между выплатами был более 15 дней.

Работодателю выдали предписание. Он выплатил своим сотрудникам удержанные и недоначисленные суммы в полном объеме с учетом компенсации. Всего от действий руководителей предприятия пострадали более 1,4 тыс. человек, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Ранее стало известно, что тамбовский производитель мясной продукции 11 месяцев не выплачивал работникам зарплату. Задолженность превысила 350 тыс. рублей.

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