Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за угрозы паводка

Синоптики прогнозируют очень сильные осадки на территории Забайкальского края до конца суток 5 июля. В регионе введен режим повышенной готовности.

Из-за изобилия осадков МЧС прогнозирует повышение уровня воды в большинстве рек. Местами уровень воды может достичь неблагоприятной отметки, пишет ИА ChitaMedia. При ухудшении ситуации ведомство готово задействовать аэромобильную группировку, авиацию и подвижный пункт управления.

Органам местного самоуправления рекомендовали провести обследование мостов и подготовить системы водоснабжения. Также должны быть подготовлены пункты временного размещения.

Ранее синоптики спрогнозировали дождевой паводок в Приморском крае. Местами может выпасть больше 50 мм осадков за 12 часов и менее.