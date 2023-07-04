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В России поступил в продажу электромобиль GAC Aion S

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Фото: GAC
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На российском рынке появились электрические седаны GAC Aion S, ввезенные в страну по параллельному импорту. Цена на модель начинается от 3,1 млн рублей, сообщает 4 июля «Газета.Ru».

Габариты автомобиля схожи с Peugeot 408 и Tesla Model Y: длина ― 4768 мм, ширина — 1880 мм, а высота — 1545 мм, размер колесной базы составляет 2750 мм.

GAC Aion S оснащен 136-сильным электродвигателем с приводом на передние колеса, а максимальная скорость новинки составляет 156 км/ч. Запас хода на одной зарядке ― 500 км.

Новинка российского рынка может предложить покупателю такие опции, как подушки безопасности водителя и пассажира, климат-контроль, круиз-контроль, большой дисплей медиасистемы, передний и задний парктроники, камера заднего вида, датчик давления в шинах.

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Крымские инженеры из научно-производственной организации «Элькафа» 3 июля представили электромобиль, построенный на базе микроавтобуса «УАЗ Буханка». Электромобиль оборудован электродвигателем из Воронежа и литий-ионными батареями липецкого производства, а блок управления батареей привезли из Москвы. «Электробуханка» разгоняется до 60 км/ч за 12 секунд, а максимальная скорость разработки составляет 80 км/ч.

Запас хода крымской разработки ― до 180 км на одной зарядке. Емкость батареи ― 40 кВт·ч. Такой «УАЗ» можно подзаряжать от бытовой сети с напряжением 220 В или от промышленной с напряжением 380 В. Время зарядки занимает от четырех до 12 часов в зависимости от мощности зарядного устройства.

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