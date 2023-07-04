Учреждение по управлению заказниками создадут в Саратовской области

Новое казенное учреждение создается в Саратовской области — Управление охотничьими заказниками. О соответствующем распоряжении регионального правительства сообщил комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

Специалисты разрабатывают устав и формируют штат нового учреждения. Планируется, что управление займется обслуживанием охотничьих заказников региона. В его задачи войдут экологический мониторинг, охрана животного мира и проведение научных исследований.

По словам главы регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александра Гаврилова, которые приводит ИА «Взгляд-инфо», Саратовская область является развитым промышленным и аграрным регионом. Эти факторы серьезно влияют на популяции охотничьих животных. Зоологические заказники — самая эффективная форма сохранения и охраны животного мира. По этой причине руководитель области поставил задачу расширить сеть заказников.

На данный момент в Саратовской области существует заказник «Центральный», который объединяет территории в Воскресенском, Марксовском и Энгельсском районах. Еще один заказник планируется создать в Лысогорском районе, а в будущем и в других районах региона.