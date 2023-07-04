Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция и Египет назначили послов впервые за 10 лет
Общество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с криптокошельками
Общество
Москалькова попросила СК и прокуратуру Чечни проверить данные об избиении Милашиной
Пресс-релизы
Законопроект о регулировании креативных индустрий внесут в Госдуму уже в июле
Политика
В СФ назвали актом терроризма атаку украинских БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Мир
Полиция ФРГ не исключила беспорядки в стране
Общество
Обвиняемому в хищении 900 млн рублей Митволю продлили арест до 25 июля
Мир
Саммит стран ШОС открылся в Нью-Дели
Культура
Третий сезон «Ведьмака» стал худшим, по мнению зрителей
Авто
В России начались продажи американского седана Buick Excelle
Общество
Вторая группа спасателей высадилась на Казбекское плато в поисках альпиниста
Общество
Губернатор Белгородской области отстранил от работы своего заместителя
Общество
Число пострадавших в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 134

Учреждение по управлению заказниками создадут в Саратовской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новое казенное учреждение создается в Саратовской области — Управление охотничьими заказниками. О соответствующем распоряжении регионального правительства сообщил комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

Специалисты разрабатывают устав и формируют штат нового учреждения. Планируется, что управление займется обслуживанием охотничьих заказников региона. В его задачи войдут экологический мониторинг, охрана животного мира и проведение научных исследований.

По словам главы регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александра Гаврилова, которые приводит ИА «Взгляд-инфо», Саратовская область является развитым промышленным и аграрным регионом. Эти факторы серьезно влияют на популяции охотничьих животных. Зоологические заказники — самая эффективная форма сохранения и охраны животного мира. По этой причине руководитель области поставил задачу расширить сеть заказников.

На данный момент в Саратовской области существует заказник «Центральный», который объединяет территории в Воскресенском, Марксовском и Энгельсском районах. Еще один заказник планируется создать в Лысогорском районе, а в будущем и в других районах региона.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023