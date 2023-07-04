Сгоревший дом на Луначарского в Тюмени объявили возможной зоной ЧС

В Тюмени горевший дом № 51 по улице Луначарского и его прилегающую территорию объявили возможной зоной ЧС из-за вероятности обрушения его конструкций после произошедшего 4 июля пожара. Об этом заявили на экстренном совещании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которая прошла в городской администрации под председательством замглавы мэрии Петра Вагина.

«Будут обеспечены все необходимые меры по ликвидации последствий пожара. За состоянием дома будет вестись наблюдение, будут приняты меры к благоустройству территории вблизи него», — сказали на заседании, цитату приводит ИА «Ура.ру».

В сгоревшем доме 160 квартир, в них зарегистрированы 362 человека. Практически все они являются собственниками, лишь три жилых помещения являются муниципальными. Жильцам предложили размещение в трех гостиницах — «Малахово», «Заречье» и «Березка».

Пожар в пятиэтажке начался утром на балконе на 5-м этаже, пишет Megatyumen.ru. Далее пламя перекинулось на кровлю и охватило всю крышу. Всего в доме 13 подъездов, площадь пожара быстро достигла отметки 659 кв. м. В настоящий момент пожар уже потушен и специалисты разбирают крышу и проливают конструкции водой. Сведений о пострадавших и погибших нет.