Жительница Петербурга пострадала из-за сильного ветра

За последние сутки спасатели Санкт-Петербурга выезжали устранять последствия сильного ветра свыше 60 раз. Об этом рассказали в пресс-службе главка МЧС по региону.



В 55 случаях сотрудники МЧС ликвидировали результаты падения деревьев или веток, еще три выезда связаны с угрозой повреждения кровли.

Из-за упавшей ветки пострадала жительница города 1951 года рождения.

Синоптики отмечают, что дожди с грозами и сильный порывистый ветер сохранятся до четверга. МЧС призвали граждан соблюдать меры предосторожности, не находиться вблизи деревьев и по возможности оставаться дома.

Ранее в Москве спрогнозировали ливни. К концу недели, с 7 по 9 июля, в столице ожидаются сильные дожди с грозами. Они захватят выходные и будут идти преимущественно днем.