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ВСУ обстреляли медицинский склад в Акимовке Запорожской области

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Фото: соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли медицинский склад в Акимовке Запорожской области. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили оперативные службы.

Уточняется, что обстрел зафиксирован в 10:00.

«ВСУ произвели обстрел Акимовки. Удары пришлись по медицинскому складу. Ранены четыре человека — волонтеры, двое из них в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

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Ранее, 3 июля, ВСУ обстреляли поликлинику в селе Новомихайловское Запорожской области. Жертв и пострадавших нет.

В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что в Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

Тогда же советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин отметил, что украинская армия за последние сутки пыталась прорваться на запорожском и донецком направлениях, но безуспешно. По словам Гагина, украинские боевики каждый день несут большие потери.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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