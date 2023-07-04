Политолог допустил провокацию против России со стороны Эстонии

Провокация против России со стороны Эстонии возможна, потому что Таллин чувствует уверенность в защите США. Однако российские военные смогут купировать любую угрозу. Об этом 4 июля «Известиям» заявил политолог Юрий Светов.

Таким образом он прокомментировал слова лидера партии Koos Олега Иванова в интервью порталу Baltnews о том, что НАТО разворачивает активное строительство военных баз в Эстонии. Москве нужно опасаться провокаций со стороны Таллина, подчеркнул Иванов.

«Угрозу, я думаю, наши военные найдут, как купировать. Эстония уже много лет член НАТО, и, соответственно, мы учитываем все угрозы, которые возникают с той стороны», — сказал политолог.

При этом Светов отметил, что Эстония «в угаре русофобии» и уверенности в защите Вашингтона способна совершить «подобного рода акцию».

«Ключевой вопрос — в поведении прибалтийских государств и Польши в их наскоках на Россию, в уверенности в этой пресловутой пятой статье устава НАТО, по которой они считают, что, чтобы они ни сделали, американцы защитят их. До тех пор пока они не получат вразумительного, весьма ощутимого щелчка по носу со стороны российских Вооруженных сил, видимо, у них будет присутствовать это убеждение», — сказал он.

Собеседник «Известий» добавил, что Эстония таким образом также хочет повысить свою значимость в мире.

«Эстония ведь в основном была ареной, на которой сражались другие государства. И теперь у нее, видимо, появилось ощущение, что после двух мировых войн она и сама является крупным игроком в противостоянии великих держав», — сказал Светов.

В начале июня в Эстонии стартовали крупнейшие в этом году учения Военно-морских сил на Балтийском море Baltops 23 с участием более 30 боевых кораблей НАТО, партнеров альянса и около 3700 морских пехотинцев.

В порты Эстонии прибыли военные корабли США, Швеции, Польши, Нидерландов, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Финляндии и Норвегии.

В конце мая военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» назвал Baltops 23 игрой на нервах. Он напомнил, что страны Запада выдвинули Эстонию в председатели ОБСЕ, а Россия и Белоруссия выступили против. И теперь, по его мнению, НАТО таким образом демонстрирует поддержку Таллину.