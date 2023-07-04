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Комиссия минкультуры прибыла в Киево-Печерскую лавру для опечатывания корпусов

Комиссия минкультуры Украины прибыла в Киево-Печерскую лавру для опечатывания корпусов
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Фото: Telegram/pravoslavie
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Комиссия министерства культуры Украины прибыла на территорию Киево-Печерской лавры, чтобы без разрешения суда опечатать корпуса монастыря. Об этом во вторник, 4 июля, сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).

«Сегодня в Киево-Печерскую обитель минкультуры направило комиссию, чтобы антизаконным способом (поскольку суды еще идут) продолжать опечатывать корпуса монастыря», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

В церкви также рассказали, что верующие собрались возле 69-го корпуса на молитвенное стояние. Отмечается, что на территории также находится много представителей СМИ.

Как пишет в Telegram-канале Союз православных журналистов (СПЖ), во вторник комиссия планирует опечатать 57-й, 69-й и 70-й корпуса монастыря.

Верующие и монахи монастыря пытаются донести до членов комиссии, что у них нет законных прав опечатывать имущество.

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На Украине продолжают притеснять УПЦ. 1 июля стало известно, что Киев решил прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры. Это следует из письма украинского министерства культуры, которое опубликовал адвокат лавры протоиерей Никита Чекман.

В УПЦ заявили, что требование администрации заповедника «Киево-Печерская лавра» к монахам об освобождении корпусов на его территории является незаконным, так как по данному вопросу нет решения суда, а действия киевских властей уже обжалуются в судебном порядке.

Также в субботу политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» сказал, что власти Украины давно воюют против единства православной церкви и символом этого является отделение церкви страны от Московского патриархата. Он обратил внимание на то, что за последние годы было очень много сделано для самостоятельности Украинской православной церкви во многих вопросах.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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