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Гросси посетит Южную Корею с 7 по 9 июля

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Фото: REUTERS/POOL
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Южную Корею с 7 по 9 июля. Об этом агентство «Ренхап» сообщает во вторник, 4 июля.

Гросси в ходе визита проведет встречу с главой комиссии по ядерной безопасности страны. Также он планирует провести переговоры с другими южнокорейскими чиновниками, включая министра иностранных дел Южной Кореи, передает RT.

Ранее в этот день стало известно, что во вторник Гросси должен передать премьер-министру Японии Фумио Кисиде доклад по теме сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Ожидается, что в документе будут приведены аргументы в пользу данной операции. После визита на станцию глава МАГАТЭ также планирует посетить Южную Корею и ряд других стран, чтобы убедить их в правильности выводов агентства.

Ранее, 26 июня, стало известно, что сотрудники компании Tokyo Electric Power завершили рытье туннеля длиной около 1030 м, предназначенного для сброса очищенной от радиации воды с атомной станции в океан.

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До этого, 7 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призвала Токио к большей прозрачности в отношении планов по сбросу воды с АЭС «Фукусима» в океан, передает НСН. По ее словам, Японии следовало бы ответить на вопросы, направленные ей Россией и КНР, а также предоставить полный доступ ко всей интересующей информации и взятию проб воды.

21 мая южнокорейские эксперты вылетели в Японию для инспекции воды с «Фукусимы» и оценки безопасности сброса слаборадиоактивной воды в океан. В Сеуле полагают, что подобная мера может привести к загрязнению окружающей среды.

В апреле 2021 года правительство Японии официально разрешило слить с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан значительную часть воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. При этом в жидкости содержатся изотопы трития, который не удается технически извлечь. Власти страны отмечают, что по итогам сброса концентрация этого вещества в океанических водах будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения.

В 2011 году в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на «Фукусиме-1» произошла радиационная авария. В окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные элементы, объем выброса которых составил до 20% от выбросов при Чернобыльской аварии.

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