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Туры выходного дня по Волге на «Валдае» запустили Татарстан и Чувашия

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Фото: commons.wikimedia.org
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Татарстан и Чувашия запустили туры выходного дня «Мне бы в Чебы». Каждую субботу туристы могут отправится из Казани в Чебоксары на скоростном судне «Валдай 45R».

В тур входит знакомство с городом во время автобусно-пешеходной экскурсии и посещение этнографического комплекса «Чуваш Керем». В программу включены дегустация напитков и блюд национальной кухни.

На скоростном судне по Волге путь из Казани в Чебоксары занимает порядка трех часов. Затем туристам покажут основные достопримечательности Чебоксар, в том числе Монумент матери, который у многих ассоциируется со статуей Христа в Рио, и постамент комдиву Василию Чапаеву, родившемуся в Чувашии.

Также туристы посетят Введенский собор, построенный в XVII веке, стены которого украшены фресками, Свято-Троицкий монастырь, Красную площадь, мемориальный парк «Победа», расположенный на самой высокой точке Чебоксар. Они увидят памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову и побывают в Музее пива.

На второй день поездки запланированы посещение этнографического комплекса «Чуваш Керем» и знакомство с историей и бытом чувашского народа. Изюминкой программы обещает стать фольклорно-этнографическое интерактивное шоу с элементами национальных свадебных традиций.

В госкомитете Татарстана по туризму ИА «Татар-информ» пояснили, что ведомство совместно с агентством по развитию туризма и индустрии гостеприимства Чувашии работает по обмену туристическим потенциалом с соседними республиками.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что Татарстан вошел в пятерку российских регионов, где туристы предпочитают отдыхать этим летом. Список составил портал бронирования «Санатории-России.рф». В этом рейтинге Татарстан расположился на третьей позиции, а первые две занимают Московская область и Башкирия.

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