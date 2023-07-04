В водоемах Якутии с начала мая утонули 16 человек

С начала мая в водоемах Якутии утонули 16 человек. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на службу спасения республики.

По данным ведомства, в числе погибших — трое детей. Спасатели отмечают, что купание в необорудованных местах запрещено. Кроме того, взрослым не следует допускать нахождение детей у воды без присмотра. Несовершеннолетним нельзя уплывать далеко от берега, подплывать к катамаранам и моторным лодкам, а также нырять в незнакомых местах.

Один из последних трагических случаев зарегистрирован в Чурапчинском районе. Мужчина 1977 года рождения утонул во время купания в озере, его одежда была найдена на берегу. Тело погибшего водолазы нашли 1 июля.

В Саратовской области мужчина и подросток утонули в оросительном канале в Энгельсском районе. Тела погибших обнаружили водолазы.