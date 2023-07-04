Житель Ноябрьска проколол шею соседа напильником

Пьяный житель Ноябрьска пытался убить соседа, проколов ему шею маленьким напильником. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По информации следователей, нетрезвый мужчина 1981 года рождения насильно завел в свою квартиру проходившего мимо соседа. Злоумышленник начал угрожать убийством и ударил соседа кулаком в лицо, а затем при помощи надфиля нанес ему колотую рану в область шеи.

Пострадавший смог вырваться и попросить о помощи. Нападавшего удалось задержать. Как показала экспертиза, мужчина нуждается в принудительном психиатрическом лечении.

Возбуждено уголовное дело. Оно уже передано в суд, отмечает ИА «Ура.ру».