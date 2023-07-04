Турция и Египет назначили послов впервые за 10 лет

Турция и Египет впервые за 10 лет назначили своих послов. Об этом стало известно 4 июля из совместного заявления МИД двух стран.

«Турция и Египет извещают о повышении уровня дипломатических отношений до уровня послов», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Турция в качестве кандидата на пост посла в Каире предложила Салиха Мутлу Шена. В свою очередь Египет на пост посла в Анкаре назначил Амра аль-Хамами.

Отмечается, что данный шаг должен поспособствовать нормализации отношений между странами.

До этого, в конце мая, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились повысить уровень дипломатических отношений и обменяться послами.

16 июня сообщалось, что пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич назначен послом страны в России. Также агентство Anadolu сообщило о назначении нового главы турецкого посла в Киеве, которым стал Мустафа Левент Билген. До этого он два года возглавлял дипмиссию Турции в ОАЭ.