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Турция и Египет назначили послов впервые за 10 лет

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Турция и Египет впервые за 10 лет назначили своих послов. Об этом стало известно 4 июля из совместного заявления МИД двух стран.

«Турция и Египет извещают о повышении уровня дипломатических отношений до уровня послов», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Турция в качестве кандидата на пост посла в Каире предложила Салиха Мутлу Шена. В свою очередь Египет на пост посла в Анкаре назначил Амра аль-Хамами.

Отмечается, что данный шаг должен поспособствовать нормализации отношений между странами.

До этого, в конце мая, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились повысить уровень дипломатических отношений и обменяться послами.

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16 июня сообщалось, что пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич назначен послом страны в России. Также агентство Anadolu сообщило о назначении нового главы турецкого посла в Киеве, которым стал Мустафа Левент Билген. До этого он два года возглавлял дипмиссию Турции в ОАЭ.

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