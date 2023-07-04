Токаев заявил, что цифровой форум ШОС пройдет в 2024 году в Астане

Токаев заявил, что цифровой форум ШОС пройдет в 2024 году в Астане

2023-07-04 10:51:27

2023-07-04 10:51:27

2023-07-04 10:51:27

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