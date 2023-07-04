Следы нефтепродуктов обнаружили на озере Шишка в Новосибирске

На озере Шишка в Дзержинском районе Новосибирска обнаружили разлив нефтепродуктов. Специалистам муниципальной аварийно-спасательной службы понадобилось 2,5 часа для того, чтобы устранить последствия загрязнения и провести рекультивацию водоема.

Как пишет VN.ru, жители сообщали о масляных пятнах на поверхности озера за Гусинобродским кладбищем еще 21 июня. Так, жительница района сумела лопатой собрать с поверхности водоема 20-литровое ведро черной жижи. Она высказала предположение, что источником загрязнения являются стоки ЖК «Свобода».

Причины загрязнения выясняют специалисты регионального минприроды. Они взяли пробы воды на озере. Наличие нефтепродуктов подтвердилось, но при этом выяснилось, что труба, идущая от ЖК «Свобода», нефтью не загрязнена. Результаты проверки передали в правоохранительные органы.

Ранее, 24 мая, сообщалось о начале расследования уголовного дела по факту загрязнения реки Амба и нескольких связанных с ней озер в Новосибирской области.