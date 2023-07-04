МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетом Ка-52

На южнодонецком направлении экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 российских войск уничтожил танк и два бронетранспортера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры работы воздушного судна 4 июля опубликовало Минобороны РФ.

Так, экипаж вертолета установил выдвижение бронетехники украинских войск и последовательно поразил управляемыми ракетами вооружение противника.

Ранее в этот день в оборонном ведомстве сообщили, что российские вертолеты Ка-52 уничтожили технику ВСУ под Красным Лиманом. Боевую задачу выполнили экипажи Центрального военного округа (ЦВО).

1 июля в Минобороны России также рассказали, что ударный вертолет Ми-35 с огневой поддержкой Ми-8 разбил пункт управления (ПУ) и бронетехнику противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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