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В Минобороны России подтвердили уничтожение украинских БПЛА в Новой Москве и Подмосковье

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Минобороны России подтвердило ликвидацию системой противовоздушной обороны (ПВО) РФ четырех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые рано утром во вторник, 4 июля, были замечены над Новой Москвой.

Пятый беспилотник удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в Одинцовском районе в Подмосковье.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы», — заявили в ведомстве в Telegram-канале.

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Мэр Москвы Сергей Собянин указал на то, что никто не пострадал. В настоящее время экстренные службы работают на месте.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала инцидент очередным актом терроризма киевского режима. Она призвала мировое сообщество обратить на это внимание и понять, что постоянные члены Совета безопасности ООН — США, Великобритания и Франция — поддержкой Киева финансируют террористический режим.

По рассказу жительницы поселения Филимонковское Марии, она услышала два хлопка, похожих на звуки взрывов: один — в 5:00, второй — около 5:10. Ее соседи подтвердили эту информацию.

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