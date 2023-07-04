Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе Тюмень — Омск
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Тюмень — Омск на территории Ишимского района Тюменской области. Один человек погиб, еще трое получили травмы.
Авария произошла вечером 3 июля на 277-м км автомобильной дороги. По предварительной версии, 35-летний водитель автомобиля Toyota допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с машиной «Лада Гранта». От удара вторую легковушку выбросило в кювет, пишет Megatyumen.ru.
Смертельные травмы получил 27-летний водитель «Лады». 30-летняя пассажирка госпитализировала с тяжелыми травмами. Также пострадали два пассажира иномарки. По факту ДТП проводится проверка.
Всего за сутки в регионе произошло 10 аварий, в которых пострадали 13 человек.
В Краснодарском крае грузовик Renault столкнулся со стоявшим Ford Transit. Далее по инерции автомобили столкнулись еще с пятью машинами. Водитель Ford скончался на месте.