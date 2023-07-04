Повышенное содержание железа в воде выявили в школах Приамурья

Превышение норм допустимой концентрации железа в питьевой воде выявили в школах, больницах и детских садах Амурской области. Учреждениям требуется специализированное оборудование для очистки, стоимость которого оценивается более чем в 20 млн рублей.

Специалисты регионального министерства ЖКХ и профильных ведомств проверили качество воды по поручению губернатора Василия Орлова. Отклонения от нормативов выявлены в воде в 101 учреждении региона. Об этом пишет ИА PriamurMedia.

Власти намерены определить 10 учреждений, в которых оборудование для очистки воды будет установлено до конца 2023 года. Затем специалисты будут следить, насколько сложно оборудование в эксплуатации, пишет Амурская служба новостей. Если опыт окажется удачным, в регионе разработают отдельную программу по установке системы очистки воды в учреждениях с плохими показателями.

Также в Амурской области реализуют проект «Чистая вода», объем финансирования которой составляет почти 2 млрд рублей. К 2024 году качественной питьевой водой обеспечат больше 82% населения региона.