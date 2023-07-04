Больше 40 человек остались без жилья из-за пожара в доме в Якутии

В Олекминске (Республика Якутия) в результате пожара оказался уничтожен двухэтажный деревянный дом. Без жилья остались 42 человека.

Информация о пожаре поступила 3 июля с улицы Карла Миллера. К моменту прибытия пожарных расчетов огонь охватил крышу дома. Площадь горения превысила 500 кв. м. Пострадавших в результате пожара нет.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По словам одной из жительниц дома, она зажгла свечу и оставила ее без присмотра в подсвечнике. От упавшей свечи огонь перешел на комод, стену и натяжной потолок, пишет ИА SakhaNews.

Прокуратура проводит проверку по факту пожара. Администрация Олекминска определяет первоочередные потребности погорельцев и утверждает меры поддержки.

3 июля в Хабаровске произошел пожар в частном доме. При ликвидации горения были найдены погибшими женщина и ребенок.