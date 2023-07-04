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Военнопленный ВСУ рассказал об отправлении на передовую без подготовки

Военнопленный ВСУ: украинское командование «пускает на мясо» своих военных и мобилизованных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинское командование «пускает на мясо» своих военных и мобилизованных, рассказал 4 июля пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Рыбалко. Видео допроса есть в распоряжении «Известий».

По его словам, военкомат буквально «выловил» его в магазине и насильно отправил на передовую, несмотря на то что мужчина ранее был уволен из рядов украинской армии и имеет четверо несовершеннолетних детей. Сотрудники военкомата, по словам Рыбалко, заявили, что им всё равно.

После этого ему выдали автомат и «кинули» на передовую без какой-либо подготовки.

«Я в первый день понял, что тут [в плену] лучше, чем в нашей бригаде. Это чистая правда», — отметил Рыбалко.

Он также рассказал, что командир бросил военных умирать, приказав держаться до последнего.

«На мясо нас пускают — и всё. А сами деньги зарабатывают. Им (украинскому командованию. — Ред.) главное — деньги, а не люди», — указал военнопленный.

Рыбалко вместе с тем призвал других украинцев не идти в военкоматы, также призвав их «кидать ружья» и пытаться вернуться домой любыми способами.

Кроме того, украинский военный подчеркнул, что российская армия превосходит ВСУ в техническом оснащении.

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Ранее, 1 июля, другой украинский военнопленный, Олег Крызынсыр, рассказал, что мобилизованных украинцев в течение месяца готовят к боевым действиям в Латвии, но за это время стрельбы проводятся лишь 2–3 раза. Он отметил, что украинская армия действительно слабо подготовлена к военным полномасштабным действиям.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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