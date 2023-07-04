Повторную обработку парков от комаров проведут в Барнауле

Власти Барнаула приняли решение еще раз потравить комаров. Первую дезинсекцию проводили в середине июня. Обрабатывать пространства будут рано утром и поздно вечером, если не будет дождей.

Altapress.ru со ссылкой на мэрию уточняет, что дезинсекцию проведут в зеленых зонах города — в парках, скверах и на аллеях.

Также от комаров обработают прибрежные участки, такие как протоки Оби в поселке Ильича, берег реки Ляпиха в Гоньбе, озеро Пионерское в Казенной Заимке, район пруда вдоль улицы Власихинской, район русла реки Власиха, комплекс «Заречье», береговая линия на улице Школьной и на улице Набережной в селе Лебяжье.

Мероприятия проведут на озерах в поселке Землянуха, Юбилейном парке, Мизюлинской роще и на Докучаево.

Ранее, 3 июля, сообщалось, что за минувшую неделю 376 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей. А с начала сезона активности этих насекомых, с 30 марта, пострадали 6,23 тыс. человек.