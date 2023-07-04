В Тюмени задержали склонявшего военных на сторону ВСУ агента

В Тюмени задержан пособник киевских спецслужб, который склонял военнослужащих на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали «Известиям» 4 июля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Фигурант склонял одного офицера из воинских частей к переходу вместе с вверенным подразделением на сторону ВСУ после проведения в рамках проведения спецопераций», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пособник в качестве аргументов использовал ложные сведения, дискредитирующие российские войска. Кроме того, он гарантировал организовать связь с украинскими спецслужбами.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Накануне был задержан завербованный сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), который попытался совершить покушение на главу Республики Крым Сергея Аксенова. По данным ФСБ, планировался подрыв автомобиля. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела о покушении на совершение террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Его заключили под стражу.