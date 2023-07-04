Число пострадавших в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 134

Число пострадавших из-за прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) выросло до 134 человек. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили медики.

«По уточненным данным, госпитализированы с различными травмами 134 человека», — передает источник ТАСС.

Теракт на Каховской ГЭС был совершен в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. По факту разрушения станции возбуждено уголовное дело о теракте.

На 26 июня число погибших достигло 48 человек.

До этого, 24 июня, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что почти 60% домовладений в регионе, которые были затоплены в результате разрушения станции, уже освободились от воды.

Кроме того, 21 июня глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что в результате теракта 2 тыс. человек были спасены и более 8 тыс. эвакуированы. Куренков добавил, что в 21 пункте временного размещения находятся 1935 человек, им оказывается необходимая помощь, предоставляются питание и предметы первой необходимости.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.