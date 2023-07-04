Губернатор Белгородской области отстранил от работы своего заместителя

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение отстранить от должности своего заместителя Константина Полежаева. Об этом глава региона сообщил 4 июля в своем Telegram-канале.

Как объяснил Гладков, увольнение чиновника связано с систематическим невыполнением им своих обязанностей, включая некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Принял решение освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Алексеевича Полежаева», — указал он в сообщении.

Ранее, 4 июля, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал восстановление города Шебекино в Белгородской области после украинских обстрелов, а также пообщался с местными жителями. В одном из районов строители с нуля возводят кровлю поврежденного общежития. Крыша полностью выгорела после массированных украинских ударов.

Ранее, 25 июня, в связи с улучшением оперативной обстановки был открыт въезд в город Шебекино и село Новая Таволжанка. Гладков отмечал, что в Шебекинском округе продолжаются восстановительные работы, их планируют завершить к 1 августа.

Восстанавливать город понадобилось после обстрелов со стороны ВСУ. Один из них произошел 26 мая. Тогда в результате обстрела в Шебекинском городском округе был ранен мужчина. Различные повреждения были зафиксированы на шести автомобилях. Кроме того, были разбиты дорожное полотно и светофор, есть повреждение уличного газопровода.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.