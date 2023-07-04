Корреспондент «Известий» рассказала о тушении пожара в Новой Москве

Корреспондент «Известий» Елена Хмура во вторник, 4 июля, рассказала о тушении пожара в поселке Кривошеино в Новой Москве.

По ее словам, потушить огонь оказалось непросто. Первыми на борьбу с пожаром бросились местные жители, используя подручные средства.

После этого в течение нескольких минут на помощь подоспели пожарные бригады. Также на месте находятся бригады скорой помощи.

Как позднее сообщили в региональном управлении МЧС, пожар носил бытовой характер.

«В 6:24 поступило сообщение о пожаре в поселении Первомайское, в деревне Кривошеино, дом 15, где происходило возгорание двухэтажного гаража на площади 35 кв. м. Принятыми мерами в 7:06 пожар был локализован, а в 7:30 — ликвидирован», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрической проводки.

«Сообщения о пожаре по данному адресу вследствие падения БПЛА недостоверны», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, 4 июля была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. По его словам, атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ликвидированы. В результате атак никто не пострадал.