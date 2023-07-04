В Росавиации сообщили о возобновлении работы аэропорта Внуково

Аэропорт Внуково возобновил работу, сообщили в Росавиации 4 июля.

В Telegram-канале ведомства уточнили, что авиагавань возобновила работу в 8:00.

Ранее в этот день пресс-служба аэропорта сообщила, что по техническим причинам введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Авиарейсы, которые должны прибыть во Внуково, начали перенаправлять в другие аэропорты Москвы.

Согласным данным онлайн-табло, рейсы из Шарм-эш-Шейха, Дубая, Сургута и Челябинска направлены в аэропорт Домодедово. Самолеты из Уфы, Перми, Махачкалы, Новосибирска и еще один борт, вылетевший из Челябинска, были перенаправлены в аэропорт Шереметьево.