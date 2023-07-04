Собянин заявил о восстановлении работы аэропорта Внуково в ближайшее время

Штатная работа аэропорта Внуково будет восстановлена в ближайшее время. Об этом 4 июля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8.00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются», — отметил столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Также Собянин сообщил, что 4 июля была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. По его словам, атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ликвидированы. В результате атак никто не пострадал.

В пресс-службе аэропорта ранее сообщали, что по техническим причинам были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Авиарейсы, которые должны прибыть во Внуково, были перенаправлены в другие столичные аэропорты.

Также очевидцы рассказали «Известиям» о хлопках, похожих на звуки взрывов, в небе в Новой Москве. Жительница поселка Филимоновское Мария сообщила, что было два взрыва. Один произошел в 5 утра, второй примерно в 5:10.