Число отравившихся медвежьим мясом в Забайкалье выросло до 11

Число отравившихся мясом медведя в селе Куанда Забайкальского края увеличилось с 9 до 11 человек, среди пострадавших двое детей. Об этом во вторник, 4 июля, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«За медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних», — указано в сообщении со ссылкой на местный минздрав.

Отмечается, что двое взрослых и один несовершеннолетний — в состоянии средней тяжести. Проводится телемедицинская консультация со специалистами краевой клинической инфекционной больницы.

Кроме того, прокуратура Забайкалья инициировала проверку по факту массового отравления. Надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства об охоте и ветеринарного законодательства, а также соблюдение прав граждан на оказание медицинской помощи. Ход и результаты процессуальной проверки взяла на контроль прокуратура.

Накануне источник «Известий» сообщил, что медведь, чьим мясом отравились жители села Куанда, был добыт еще в мае.