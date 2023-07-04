Реклама
Прямой эфир
Общество
В Росавиации сообщили о возобновлении работы аэропорта Внуково
Мир
На Западе призвали Зеленского вернуться к обещаниям 2019 года
Мир
Китай призвал Японию отказаться от сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
Общество
Вильфанд предупредил о высокой ультрафиолетовой активности в ряде регионов
Общество
Спрос на долгосрочную аренду квартир в России вырос на 10%
Общество
Площадь лесных пожаров в Якутии достигла 97 тыс. га
Армия
«Росатом» получит 300 млн рублей на закупку БПЛА для Северморпути
Армия
ВС РФ пресекли действия разведгруппы ВСУ на запорожском направлении
Общество
ВНИИ ГОЧС предупредил о возможном выбросе пепла вулканами Шивелуч и Эбеко
Мир
Количество бездомных в Нью-Йорке увеличилось на 18% за год
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили технику ВСУ под Красным Лиманом
Мир
Посольство РФ назвало ответным шагом ограничения против дипмиссии США
Мир
Политолог указал на лицемерие Запада в арабо-израильском конфликте

Число отравившихся медвежьим мясом в Забайкалье выросло до 11

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число отравившихся мясом медведя в селе Куанда Забайкальского края увеличилось с 9 до 11 человек, среди пострадавших двое детей. Об этом во вторник, 4 июля, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«За медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних», — указано в сообщении со ссылкой на местный минздрав.

Отмечается, что двое взрослых и один несовершеннолетний — в состоянии средней тяжести. Проводится телемедицинская консультация со специалистами краевой клинической инфекционной больницы.

Кроме того, прокуратура Забайкалья инициировала проверку по факту массового отравления. Надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства об охоте и ветеринарного законодательства, а также соблюдение прав граждан на оказание медицинской помощи. Ход и результаты процессуальной проверки взяла на контроль прокуратура.

«Полностью защитить детей от массовых отравлений не получится»
Инфекционист Иван Коновалов — о питании в детских лагерях и способах профилактики кишечных заболеваний

Накануне источник «Известий» сообщил, что медведь, чьим мясом отравились жители села Куанда, был добыт еще в мае.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023