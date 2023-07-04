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В ЛНР заметили снижение количества западной техники на краснолиманском направлении

Марочко: на краснолиманском направлении стало заметно меньше западной техники ВСУ
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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На первой линии обороны краснолиманского направления замечено снижение количества западной техники и оружия, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 4 июля сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Он отметил, что данные были получены в ходе объективного контроля линии боевого соприкосновения.

«На сватовско-кременском участке отмечена тенденция к увеличению применения вооружения и техники советского образца и снижению использования украинскими боевиками поставляемого западом «ленд-лиза», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Также, по его данным, с некоторых украинских позиций второй и третьей линии обороны командование ВСУ вывело западные самоходные артиллерийские установки и бронетранспортеры.

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Ранее, 30 июня, военный эксперт Алексей Леонков заявил «Известиям», что в настоящее время ВСУ наступают техникой советского образца.

В этот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных написала, что Киев перестал посылать крупные пехотные формирования и западные танки в атаку для штурма российских позиций

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы уничтожили 16 танков Leopard. По его словам, это практически 100% танков данного типа, которые были поставлены в ВСУ Польшей и Португалией.

До этого, 13 июня, президент России Владимир Путин, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, указал, что Вооруженные силы РФ уничтожили 25–30% военной техники. По словам главы государства, танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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