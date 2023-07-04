Итальянский генерал Фабио Мини призвал президента Украины Владимира Зеленского вспомнить, что тот обещал в 2019 году. Об этом он написал в статье для газеты Il Fatto Quotidiano.

«Во-первых, прекращение конфликта в Донбассе; во-вторых, разговор с русскими; в-третьих, украинский нейтралитет», — указал Мини.

Генерал выразил возмущение касательно того, что коллективный Запад не беспокоился о судьбе населения Украины и никак не отреагировал, когда правительство страны развязало войну против собственных граждан.

По мнению Мини, передумать Зеленского заставили командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые выступили против диалога с русскими и назвали подобное «государственной изменой».

Он предположил, что к настоящему моменту «те самые армейские подразделения разгромлены», а конфликт продолжается только при поддержке Запада. По его словам, «парадоксальным образом открывается путь к демилитаризации».

Ранее, 30 июня, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о намерении Запада заменить Зеленского на человека, готового к переговорам.

При этом 23 июня Зеленский сказал, что президентские выборы на Украине не могут быть проведены, пока на территории страны идут боевые действия.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин 29 апреля заявил, что на Украине следует провести досрочные выборы из-за неспособности президента Владимира Зеленского справиться со стоящими перед ним задачами.

11 апреля Соскин выразил мнение, что Зеленскому придется уйти в отставку, если он не сменит свой политический курс. По его словам, киевский режим фактически узурпировал власть, совершая антиконституционные действия. Соскин полагает, что украинский лидер допустил ошибки по многим направлениям, включая военную и международную повестку.

В этот же день украинский режиссер-документалист Игорь Лопатенок обвинил Зеленского в предательстве интересов страны. Он напомнил, что тот в своей инаугурационной речи обещал украинцам прекратить конфликт в Донбассе.

19 марта Соскин предупредил Зеленского о возможности импичмента из-за его деятельности на посту. По мнению Соскина, скрываться от ответственности за принятие незаконных указов за военным положением не получится. Лидеру страны придется выполнить обещания.

Также Соскин 3 марта призвал Зеленского уйти в отставку. По его словам, президент Украины не способен обеспечить контроль над ситуацией в стране. В частности, он обратил внимание на сложные условия жизни и на то, что администрация Зеленского продолжает наживаться на своих гражданах.

До этого, 27 февраля, газета Politico писала, что на Украине нарастает внутриполитическая критика в адрес Зеленского. По данным авторов материала, оппозиционные политики всё чаще обвиняют главу государства в чрезмерной концентрации власти и поверхностных методах управления.