В Росавиации сообщили о штатной работе аэропортов Москвы, кроме Внуково

Все аэропорты Москвы и Московской области, кроме Внуково работают штатно, сообщили в Росавиации 4 июля.

«Ограничения по приему и выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00», — уточняется в сообщении Telegram-канала ведомства.

Все службы аэропорта и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей.

Также уточняется, что на запасные аэродромы ушло шесть рейсов — три рейса авиакомпании «Победа» — в Шереметьево, а по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово.

Ранее в этот день пресс-служба Внуково сообщила, что по техническим причинам введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Авиарейсы, которые должны прибыть во Внуково, начали перенаправлять в другие аэропорты Москвы.

Согласным данным онлайн-табло, рейсы из Шарм-эш-Шейха, Дубая, Сургута и Челябинска направлены в аэропорт Домодедово. Самолеты из Уфы, Перми, Махачкалы, Новосибирска, и еще один борт, вылетевший из Челябинска, были перенаправлены в аэропорт Шереметьево.